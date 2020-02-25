Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Около 200 тыс. человек посетят Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом 25 февраля заявила глава управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина, сообщает ТАСС.

«Во время проведения Универсиады город примет до 200 тыс. болельщиков, 100 тыс. из других стран и регионов», — сказала Фитина.

По её словам, на соревнования приедут около 12 тыс. представителей официальных делегаций из более чем 80 стран мира. В том числе спортсмены, руководители, члены делегаций студенческого спорта, олимпийских комитетов, административный и медицинский персонал команд.

Напомним, Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года.