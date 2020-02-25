Сеул, , 14:24 — REGNUM Южнокорейские футбольные клубы сыграют без зрителей в домашних матчах азиатской Лиги чемпионов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 25 февраля сообщает Agence France Presse.

В Лиге чемпионов играют четыре команды из Южной Кореи. Это «Сеул», «Чонбук», «Сувон» и «Ульсан». Ближайшие матчи должны пройти 3 и 4 марта.

Ранее сообщалось, что начало чемпионата Южной Кореи по футболу отложено на неопределенный срок. Начало первенства было запланировано на 29 февраля.

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