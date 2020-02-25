Токио, 25 февраля 2020, 14:19 — REGNUM Все матчи чемпионата Японии по футболу отменены до 15 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 25 февраля сообщило общественное телевидение Японии.
Отмечается, что решение об отмене матчей приняло руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League). Это первая в стране отмена крупных спортивных мероприятий из-за коронавируса.
Напомним, с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио должны состояться летние Олимпийские игры.
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