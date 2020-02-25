Москва, , 14:06 — REGNUM Высшим приоритетом Министерства спорта РФ является подготовка квалифицированных кадров. Об этом 25 февраля заявил глава ведомства Олег Матыцин на встрече с руководителями профильных вузов.

«Я считаю, что подготовка кадров является высшим приоритетом министерства и будет являться таковой», — сказал Матыцин.

Он добавил, что профильные вузы должны стать центрами подготовки спортивного резерва и студенческих команд.

По словам Матыцина, болезненным остается вопрос проведения научных исследований, а бюджетного финансирования этой работы в последние годы не было. Кроме того, отдельным вопросом остаётся материально-техническая база.

Напомним, с 2001 по 2006 год Матыцин являлся ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В 2006—2017 годах был президентом этого вуза. 21 января 2020 года Матыцин был назначен на пост министра спорта РФ.

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