Москва, , 13:59 — REGNUM Кандидатуру с выборов главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) снял главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский. Об этом 25 февраля сообщает ТАСС.

«Поскольку ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА, то сейчас во избежание конфликта интересов я принял решение снять свою кандидатуру», — сказал Борзаковский.

Напомним, выборы главы ВФЛА состоятся 28 февраля под руководством рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР). В выборах будут участвовать три кандидата: член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Евгений Юрченко, глава Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочая группа ОКР выработала требования к кандидатам на пост главы ВФЛА.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочая группа ОКР выработала требования к кандидатам на пост главы ВФЛА