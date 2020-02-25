Рим, , 13:21 — REGNUM Шесть матчей чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, сообщает Football Italia.

По словам Спадафоры, в регионах, в которых было зафиксировано где активное распространение коронавируса, был введён запрет на проведение массовых мероприятий, включая спортивные.

Таким образом, матчи 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер», «Милан» — «Дженоа», «Удинезе» — «Фиорентина», «Сассуоло» — «Брешиа», «Парма» — СПАЛ и «Сампдория» — «Верона» пройдут при пустых трибунах.

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