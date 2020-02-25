Мадрид, , 13:06 — REGNUM Мадридский «Реал» намерен купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, «Реал» может отказаться от трансфера форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, чтобы подписать контракт с Холандом.

Напомним, в январе 2020 года Холанд перешёл в «Боруссию» из австрийского «Ред Булл Зальцбург» за €20 млн. Он подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года. В текущем сезоне Холанд сыграл в 29 матчах, в которых забил 39 голов.

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