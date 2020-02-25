Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 12:50 — REGNUM В Шерегеше был установлен рекорд России по массовому спуску лыжников и сноубордистов. Сразу 616 лыжников и сноубордистов спустились со склона горы Зеленая 23 февраля, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.

«Не ожидал, что такое большое количество желающих откликнутся на приглашение принять участие в массовом спуске с горы и установить тем самым рекорд России», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Спуск посвятили Дню защитника Отечества и началу чемпионата и первенства страны по горнолыжному спорту.