Ливерпуль, Великобритания, , 12:46 — REGNUM «Ливерпуль» повторил достижения «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Об этом 25 февраля сообщается на сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).

За 27 туров «Ливерпуль» набрал 79 очков из 81 возможного. Столько же за весь чемпионат набрал «Манчестер Юнайтед» в своём чемпионском сезоне 1998/99. Тогда МЮ под руководством Алекса Фергюсона сделал требл, выиграв премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Кроме того, «Ливерпуль» одержал 26-ю победу в текущем сезоне АПЛ. Столько же в сезоне 2003/04 одержал лондонский «Арсенал» под руководством Арсена Венгера. Тогда «канониры» не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Это достижение является уникальным за всю историю АПЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче 27-го тура АПЛ со счётом 3:2.

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