Пусан, Южная Корея, , 12:45 — REGNUM Дата проведения командного чемпионата мира (ЧМ) по настольному теннису, который должен был пройти в южнокорейском Пусане в следующем месяце, была перенесена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на администрацию города.

По их словам, чемпионат должен был пройти 22−29 марта в Пусанском выставочном конференц-центре (BEXCO), теперь соревнования предварительно запланированы на 21−28 июня.

Известно, что данное решение было принято на совещании руководства Международной федерации настольного тенниса с представителями Корейской ассоциацией настольного тенниса и администрации города Пусана.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9:00 по корейскому времени 25 февраля общее число заражённых коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось до 893 человек. Среди 60 новых случаев заражения 49 случаев были выявлены в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, пять случаев — в провинции Кёнгидо, три случая — в Пусане, два случая — в Сеуле и один случай — в провинции Кёнсан-Намдо.

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