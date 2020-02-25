Вильнюс, 25 февраля 2020, 12:29 — REGNUM Из-за вспышки коронавируса в Италии под вопросом матч Евролиги между литовским «Жальгирисом» и миланским EX Armani Exchange Olimpia, подтвердил литовский клуб, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля.
Министерство здравоохранения Литвы, тем временем, официально признало четыре итальянских региона, как зоны заражения коронавирусом. В них вошли Венето, Ломбардия, Пьемонт и Эмилии-Романьи.
Литовцам официально не рекомендуется посещать эти регионы.