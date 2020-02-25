Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM Игрок женской гандбольной сборной Германии покинет клуб «Ростов-Дон». Юлия Бенке подписала двухлетний контракт с «Ференцварошем», сообщается на официальном сайте венгерской команды.

«Для меня также важно, чтобы я стала ближе к своей семье и друзьям, и я счастлива, что у меня есть товарищи по команде на клубном уровне. Я никогда раньше не была в Будапеште, но много слышала о городе, поэтому с нетерпением жду знакомства», — отметила гандболистка.

ИА REGNUM отмечает, что контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон» линейная сборной Германии подписала в феврале 2019 года по схеме «1+1».