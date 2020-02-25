Акапулько, Мексика, , 11:47 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Словакии Анной Шмидловой в матче первого круга турнира в Акапулько (Мексика). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минуты, завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:1.

Потапова два раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, семь ошибок на подаче и 5 из 11 брейков.

Во втором круге турнира Потапова сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

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