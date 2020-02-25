Акапулько, Мексика, 25 февраля 2020, 11:44 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Словении Тамарой Зиданшек в матче первого круга турнира в Акапулько (Мексика). Встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась со счётом 3:6, 4:6.
Калинская ни разу не подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и 3 из 5 брейков.
Во втором круге турнира Зиданшек сыграет с победительницей матча Кая Юван (Словения) — Винус Уильямс (США).