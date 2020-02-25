Биелина, , 11:13 — REGNUM Спортсмен из Великих Лук Псковской области Сергей Егоров завоевал золотую медаль международных соревнований по боксу Euro Cup'2020, которые прошли с 20 по 24 февраля в городе Биелина (Босния и Герцеговина). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, спортсмен выступал в составе сборной команды России и одержал победу в трёх боях в весовой категории свыше 91 кг.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 18 стран.

Сергей Егоров рассказал, что первые два боя дались ему особенно нелегко: соперники — боснийцы — оказались очень сильными. В третьем поединке он одержал победу над спортсменом из Италии.

В начале марта Сергей Егоров отправится на отборочный турнир в Сочи, где будет сформирована команда для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.