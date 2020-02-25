Грозный, , 11:10 — REGNUM В тренировочном спарринге по боксу с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым принял участие боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко. Об этом спортсмен написал в Instagram.

«Рамзан Кадыров за свои слова отвечает! Надел перчатки и вышел на ринг!» — написал Емельяненко в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 38-летний боец Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки, к поединку с Магомедом Исмаиловым. Тренировочный штаб спортсмена расположился в бойцовском клубе «Ахмат» где и пройдет встреча 3 апреля.

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