Ньюарк, США, , 10:51 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» отправит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сетку ворот, в которые он забил свою 700-ю шайбу. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе клуба.

«Дэвилз» опубликовали видео, где сотрудник клуба срезает сетку с ворот, чтобы потом отправить её Овечкину.

https://twitter.com/NJDevils/status/1232024916138110976

Напомним, 22 февраля в матче с «Нью-Джерси» (2:3) Овечкин забросил свою 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Он занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров истории лиги.

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