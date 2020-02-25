Лос-Анджелес, США, , 10:22 — REGNUM Церемония прощания с баскетболистом Коби Брайантом состоялась 24 февраля на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовали около 30 тыс. человек.

Легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» вспоминали его друзья, одноклубники и родственники. С речью выступили экс-игроки НБА Майкл Джордан и Шакил О’Нил, а также вдова Коби Брайанта Ванесса.

https://twitter.com/NBATV/status/1232034442417299456

Пианистка Алиша Киз исполнила «Лунную сонату» Бетховена. Кроме того, с музыкальными композициями выступили певицы Бейонсе и Кристина Агилера.

Напомним, 26 января Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли в результате крушения вертолёта.

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