Редвуд-Сити, США, , 10:02 — REGNUM Профессиональному киберспортсмену Курту «Kurt0411» Фенеку официально запретили играть во всех проекты компании Electronic Arts. Об этом 24 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/EA/status/1232060677507801088

Геймер много раз оскорблял сотрудников компании, пытался унизить её руководство, а на одном из стримов плевал на логотип Electronic Arts. После этого представители EA выпустили официальное обращение с запретом на использование любых продуктов фирмы.

Напомним, Electonic Arts — это крупная американская компания-разработчик и издатель видеоигр. Её наиболее популярными франшизами являются FIFA, Madden NFL и Medal of Honor.

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