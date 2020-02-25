Солт-Лейк-Сити, США, , 09:57 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 131:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 38 очков. В составе «Финикса» наибольшую результативность показал защитник Девин Букер, на счету которого 24 очка.

Таким образом, «Финикс» одержал третью победу в последних четырёх матчах. «Юта» проиграла в третий раз подряд.

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