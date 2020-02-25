Лос-Анджелес, США, , 09:52 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 124:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, набравший 25 очков. В составе «Мемфиса» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джа Морант, на счету которого 16 очков.

Таким образом, «Клипперс» прервали серию из трёх поражений подряд. «Мемфис», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.

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