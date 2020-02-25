Село Ансалта, , 09:56 — REGNUM Стадион с футбольным полем и беговыми дорожками появится в горном селе Ансалта в Ботлихском районе Дагестана. Строительство объекта планируется начать весной 2020 года, сообщается на сайте RosTender.info.

Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта Дагестана объявила тендер по выбору подрядчика для возведения стадиона. Предложения от участников принимаются до 2 марта, в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя.

«В состав спортивного сооружения войдут административное здание, беговая дорожка, трибуны для зрителей. Поле оснастят электротабло, территорию стадиона обнесут ограждением», — указано в конкурсной документации.

По условиям контракта, построить стадион необходимо не позднее 10 декабря 2020 года. Стоимость работ оценивается в 144,2 млн рублей. Большую часть этих средств (92,8%) Дагестан получит из федерального бюджета, остальное будет направлено из республиканской казны.