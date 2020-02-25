Хьюстон, США, 25 февраля 2020, 09:46 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 123:112.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 37 очков. В составе «Никс» наибольшую результативность показал защитник Ар Джей Барретт, на счету которого 21 очко.
Таким образом, «Хьюстон» одержал четвёртую победу подряд. «Никс», в свою очередь, потерпели четвёртое поражение кряду.
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