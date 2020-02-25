Кливленд, США, , 09:43 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 125:119.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Кевин Портер, набравший 30 очков. Кроме того, форвард Кевин Лав сделал дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов

В составе «Майами» наибольшую результативность показали Горан Драгич и Эдрис Адебайо, на счету которых по 22 очка.

Таким образом, «Кливленд» одержала третью победу в последних шести матчах. «Майами» потерпел третье поражение за четыре игры.

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