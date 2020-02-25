Чебоксары, , 09:42 — REGNUM Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Чувашии, которая ранее была перенесена из-за аномально тёплой погоды, собрала более 36 тыс. участников. Помимо лыжных стартов в Чебоксарах на заливе впервые прошли конные скачки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конные скачки Cap.ru

По данным минспорта Чувашии, «Лыжня России» прошла в 17 районах и городах с участием более 36 тыс. поклонников лыжного спорта. Всего в массовых лыжных стартах, которые начали проходить в начале февраля, участвовали 47 тыс. жителей Чувашии.

Массовый старт Cap.ru

Награждение победителей Cap.ru

Главной площадкой стал региональный центр биатлона, собравший более 2 тыс. поклонников здорового образа жизни. Участников гонки приветствовали вице-премьер Иван Моторин и главный судья соревнования — участница Олимпиады, биатлонистка Татьяна Акимова. Самыми возрастными лыжниками стали 90-летние Миранда Кольцова и Пимен Петров, которые участвуют в «Лыжне России» каждый год. Самые юные участники — четырёхлетняя Александра Кускова и пятилетний Никита Маклашкин.

Напомним, «Лыжня России» проходит с 1982 года. По данным министерства спорта, в Чувашии систематически занимаются спортом 46,8% жителей.

Помимо лыжных гонок, в Чебоксарах на заливе состоялись зимние конные бега «Ледяной кубок Чувашии», собрав более 1 тыс. участников и зрителей. В минспорте отмечают, что «в заездах приняли участие наездники не только из Чувашии, но и соседних регионов» — каких именно регионов, не сообщается.