Филадельфия, США, , 09:35 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:112.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 49 очков и 14 подборов.

В составе «Атланты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Трей Янг, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 10 передач.

Таким образом, «Филадельфия» одержала пятую победу в последних шести матчах. «Атланта» прервала серию из двух побед.

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