Ливерпуль, Великобритания, , 09:31 — REGNUM «Ливерпуль» одержал 18-ю победу подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ). 24 февраля команда Юргена Клоппа обыграла «Вест Хэм» со счётом 3:2.

Встреча получилась непростой для лидера сезона в АПЛ. Сначала полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум открыл счёт.

Но уже спустя три минуты защитник «Вест Хэма» Исса Диоп восстановил равновесие. А во втором тайме «Вест Хэм» и вовсе вышел вперёд, отличился хавбек Пабло Форнальс.

Тем не менее, «Ливерпулю» удалось не только уйти от поражения, но и взять три очка. Мохамед Салах воспользовался грубой ошибкой вратаря «Вест Хэма» Лукаша Фабиански. А затем Садио Мане принёс «Ливерпулю» победу.

Добавим, что «Ливерпуль» идёт без поражений в этом сезоне. В 27 матчах команда одержала 26 побед и один раз сыграла вничью. Более того, команда Юргена Клоппа не проигрывает в АПЛ с 3 января 2019 года.