Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чувашии впервые состоится чемпионат России по самбо, который станет 71-м и соберёт более 1 тыс. сильнейших спортсменов страны. Будет разыграно 27 комплектов медалей. Команду Чувашии представят девять самбистов, сообщили ИА REGNUM в минспорте республики.

Чемпионат России по самбо откроется 28 февраля и завершится 1 марта. Соревнования будут проходить в Ледовом дворце «Чебоксары Арена». За медали будут бороться более 1 тыс. спортсменов, среди которых разыграют 27 комплектов медалей. Отметим, что третий год подряд чемпионат проводится сразу по трём дисциплинам: женскому, мужскому и боевому самбо. По итогам турнира будут определены чемпионы страны, а также распределены места в составе национальной сборной.

В ранге хозяев на татами выйдут девять чувашских спортсменов. В минспорте республики отмечают, что лидером сборной Чувашии является четырёхкратная чемпионка мира по самбо, действующая чемпионка России в весовой категории до 48 кг Елена Бондарева.

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Напомним, в Чувашии самбо является базовым видом спорта. В настоящее время в республике действуют 12 отделений самбо, в которых занимается более 1600 спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чебоксарах пройдут девятые международные игры по боевым искусствам. Чебоксары выиграли конкурс на право проведения состязаний, в котором приняли участие делегации из нескольких стран.

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