Вашингтон, , 09:03 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 137:134.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 55 очков.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал защитник Крис Миддлтон, на счету которого 40 очков. Кроме того, форвард Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.

Таким образом, «Милуоки» одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в НБА. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.

Читайте также: «Хьюстон» разгромил «Голден Стэйт» в матче НБА