Колумбус, США, , 08:28 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Коламбуса» дубль оформил нападающий Ник Фолиньо, ещё по шайбе забросили Стефан Матто и Эмиль Бемстрём. Российский защитник Владислав Гавриков отметился одной результативной передачей.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились форварды Коннор Браун и Колин Уайт. Российский нападающий Артём Анисимов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 76 очков после 64 матчей. «Оттава» идёт на 29-м месте с 54 очками после 63 игр.

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