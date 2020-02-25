Ливерпуль, Великобритания, , 08:19 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

На девятой минуте матча счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, замкнувший головой навес Трента Александера-Арнольда. Спустя три минуты защитник «Вест Хэма» Исса Диоп сравнял счёт после углового.

Во втором тайме, на 54-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс вывел свою команду вперёд. Несмотря на это «Ливерпулю» удалось отыграться и вырвать победу благодаря голам Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Эта победа стала для «Ливерпуля» 18-й подряд в АПЛ. На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 79 очков после 27 матчей. «Вест Хэм» идёт на 18-м месте с 24 очками.

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