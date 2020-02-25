Чикаго, США, , 07:01 — REGNUM «Чикаго Блэкхокс» обменяли шведского голкипера Робина Ленера в «Вегас Голден Найтс», сообщает официальный сайт НХЛ.

Взамен пятикратные обладатели Кубка Стэнли получат право выбора во втором раунде драфта НХЛ, а также группу проспектов. В рамках ворот «золотых рыцарей» Ленер составит пару ветерану своего дела Марку-Андре Флёри.

Летом 2019 года вратарь подписал однолетний контракт с «черными ястребами» на сумму 5 миллионов долларов. Отметим, что голкипер был готов продлить контракт только при сохранении зарплаты, но его показатели в этом сезоне совсем не расположили руководство «ястребов» на переподписание соглашения.

В розыгрыше текущего чемпионата Робин Ленер принял участие в 33 матчах, пропуская в среднем 3,01 шайбы за игру и отражая 91,8% бросков.