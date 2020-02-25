Роли, США, , 07:00 — REGNUM Защитник Брэди Шей был выменян «Каролиной» из стана «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает официальный портал НХЛ.

Взамен «Рейнджерс» получили право выбора в первом раунде драфта 2020 года.

Шей стал вторым защитником, который перешел в «Каролину» в рамках этого дедлайна. Ранее было объявлено, что состав «ураганов» пополнился 28-летним финским защитник Сами Ватаненом, который перешел из «Нью-Джерси».

25-летний американец принял участие в 60 матчах текущего чемпионата и набрал 23 (8+25) очка при отрицательном показателе полезности «-6».

Всего за карьеру Шей вышел на лед в 307 матчах, отличившись 112 (25+87) результативными действиями.