Роли, США, , 06:59 — REGNUM Согласно сообщениям официального инсайдера НХЛ, «Каролина Харрикенйз» достигла согласия «Нью-Джерси Девилз» относительно обмена финского защитника Сами Ватанена.

28-летний защитник должен стать заменой травмированному Дуги Хэмилтону, который представлял собой «костяк» обороны «ураганов», но выбыл до конца сезона. Однако, удивляет выбор «Каролины». Финн известен тем, что сам получает много травм и даже сейчас находиться в лазарете. Оправдано ли данное решение — неизвестно. Но сделка определённо пойдет на пользу «Харрикейнз», защитник добавит глубины обороне каролинской команде, которая в этом году имеет одну из самых крепких оборонительных линий в лиге.

Взамен «Нью-Джерси» получили пик на драфте, которому еще предстоит быть определённым. Он будет зависеть от того, сколько матчей сыграет Ватанен в остаток сезона.

Действие контракта Сами Ватанена с годовым окладом в 4,8 миллиона долларов истекает в конце этого сезона. В 47 матчах текущего чемпионата защитник записал на свой счет 23 (5+18) очка.