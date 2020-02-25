Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Настало время трансферного дедлайна, когда все клубы НХЛ, запасшись выборами на драфте, в спешке разменивают их на игроков разных сортов. Напоминает ситуацию на рынке. Фермеры выставляют накопившийся за год урожай, а покупатели судорожно бегают по лавкам и выкупают все что попалось им на глаза, лишь бы уйти с набитыми доверху пакетами. Так и в последние дни февраля все клубы по какой-то причине так и норовят кого-то выменять, отдать драфт-пик, расторгнуть контракт, но зачастую подобные обмены не несут в себе большой ценности. Многие игроки, обмененные во время дедлайна, уже через полгода покидают команду, в которую пришли, так как не хотят продлевать контракт. Вот и получается, что за редким исключением клубы уходят в полный минус от сделки, отдав за ушедшего игрока драгоценные пики в первых раундах драфта.

Жан-Габриель Пажо был обменен из «Оттавы Сенаторз» в «Айлендерс».

Центральный нападающий «Оттавы» Жан-Габриель Пажо был задействован в крупной сделке с «Нью-Йорк Айлендерс», об этом сообщил официальный сайт клуба 24 февраля.

Пажо был обменен в «Айлендерс» за три драфта пика: право выбора в первом и втором раундах драфта в 2020 году и в третьем в 2022-м. Новичок «островитян» тут же заключил с клубом новый контракт на шесть сезонов. Зарплата канадца составит 5 миллионов долларов США в год. Отметим, что контракт имеет одно немаловажное условие — в первые сезона игрок будет под полным запретом на обмен, в остальные под частным.

Пажо был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ 2011 года под общим 96-м номером в четвертом раунде и до этого дня не покидал команду. Свою профессиональную карьеру, как и многие новички, начал в фарм-клубе «Оттавы» «Бингхэмптон Сенаторз», в котором за первый сезона набрал 29 очков в 69 играх. Свой первый вызов в основную команду «сенаторов» получил 10 апреля 2013 года, а уже 12 апреля отличился дебютной шайбой.

В этом сезоне нападающий стал лидером атаки разваливающейся «Оттавы». В 60 матчах он набрал 40 (24+16) очков, что является лучшим показателем в команде.

Всего за карьеру в НХЛ Пажо провел 428 матчей и набрал 182 (87+95) очка при показателе полезности «16».

Крис Крайдер подписал новый долгосрочный контракт с «Рейнджерс».

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с клубом. Соглашение будет рассчитано на семь лет с полным запретом на обмен. Общая сумма контракта составила 45,5 миллиона долларов. Согласно новому соглашению, годовой оклад Криса Кратера будет составлять 6,5 миллиона долларов.

Крайдер находится в расположении нью-йоркской команды с сезона 2011−2012 годов. В составе «рейнджеров» игрок добрался до финала Кубка Стэнли в 2014 году, уступив его «Лос-Анджелес Кингз».

В рамках текущего сезона 28-летний нападающий сыграл в 60 матчах за «рейнджеров», набрав 45 (24+21) очков при положительном показателе полезности «12».

Ветеран Патрик Марло перебрался из родного «Шаркс» в «Питтсбург».

«Сан-Хосе Шаркс» обменяли форварда Патрика Марло в «Питтсбург Пингвинз» на право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года.

Полученный «Шаркс» драфт-пик может повысить свою ценность и стать выбором во втором раунде при условии, что «Пингвинз» выиграют Кубок Стэнли.

Никто не ожидал, что «Шаркс» так обойдутся со своей легендой. 40-летний Марло в этом сезоне стал первым игроком «Шаркс», набравшим 1100 очков за клуб. Сам хоккеист надеялся на завершение карьеры в любимом клубе, но его решили обменять на выбор в третьем раунде предстоящего драфта.

Однако, в этом можно найти и позитивную сторону. Игрок, несмотря на продолжительный опыт, так и не добрался до звания обладателя Кубка Стэнли. С проваливающими сезон «акулами» уже навряд ли это сделаешь, а «Питтсбург» в последнюю десятку лет является регулярным участником плей-офф и претендентом на кубок, коих в копилке «пингвинов» целых два за последние пять лет. Марло будет отличным дополнением в состав «Пингвинз» на плей-офф, его опыт не станет лишним.

Патрик Марло сыграл в 58 матчах текущего сезона и набрал 20 (10+10) очков.

«Флорида» выменяла Трочека на четыре игрока «Каролины»."Флорида» произвела смелый обмен, подобрав под своё крыло сразу четырех игроков «Каролины Харрикенйз» в обмен на одного центрфорварда. Винсент Трочек стал тем единственным от кого отказалась «Флорида». Он уже давно не тот. Хоть это и говорят про игроков со стажем в лиге свыше 10 лет, это определение подойдёт под 26-летнего форварда, который еще двумя годами ранее казался лидером «пантер». В этом сезоне в линии нападения «Флориды» царит напряженная конкуренция и Трочек ее откровенно проиграл. Он был бледной тенью даже самого себя образца сезона 2017−2018, а тут нужно ровняться на наконец раскрывшегося Джонатана Юбердо, который второй сезон подряд идет на сотню баллов в «регулярке». В текущем сезоне Винсент идет только седьмым в гонке бомбардиров в своей команде, пропуская вперед двух защитников Аарона Экблада и Кита Йендла, а за ними и убийственную четверку: Дадонов, Хоффман, Барков и тот самый Юбердо. К «Флориде» присоединились Эрик Хаула, Лукас Валльмарк, а также два юных проспекта, которые пока видели только лед АХЛ. Финский форвард Эрик Хаула добавит надежности на вбрасываниях. Швед Валльмарк доказал в «Каролине», что пригодится на роль темной лошадке в последних звеньях, от которых никогда не знаешь чего ожидать. Отметим, что у обоих истекает контракт в этом сезоне, поэтому вполне ожидаемо, что игроки могут выйти на рынок свободных агентов уже в июле. А Трочек увез с собой в «Каролины» крупный долгосрочный контракт с годовым окладом в 4,75 миллиона долларов, поэтому судить об успешности данной сделки еще рано. «Оттава» обменяла Наместникова в «Колорадо».Российский нападающий Владислав Наместников вновь сменил клуб. На этот раз он сбежал из тонущего корабля под названием «Оттава» в клуб способный выиграть Кубок Стэнли в ближайшие несколько лет. Новым пристанищем Владислава станет «Колорадо Эвеланш», который изрядно радует своими успехами российских болельщиков. В их составе второе дыхание открыл даже Валерий Ничушкин, чья результативность в этом сезоне крайне удивляет, учитывая его рекордную «сухую» серию без голов. Для талантливого универсала Наместникова не составит проблемы закрепиться в основе «лавин». Он готов работать на любой позиции, но нужно подметить, что нападающий не из тех, кто берет на себя игру. Для россиянина очень важен уровень партнёров по звену. Вспомните сезон 2017−2018 годов, когда он успешно вписался в тройку к Стэмкосу и Кучерову. Влада было просто не узнать. Передачи, голы, ободки, у него получалось все. В «Оттаве», естественно, такого не было. Он выглядел неплохо, но добиться результата с командой, из которой все бегут, как с тонущего корабля — невозможно. «Оттаву» ждет перерождение, поэтому руководству понадобилось все снести до основания и строить все заново. Поэтому в дедлайн «сенаторы» не упустили возможность устроить распродажу, главными товарами которой стали Пажо и Наместников. Взамен «Оттава» получила выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2021 года. Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в карьере НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин преодолел рубеж в 700 голов за карьере, забросив свою юбилейную шайбу в ворота «Нью-Джерси Девилз». Встреча с «дьяволами» завершилась поражением столичного клуба со счетом 3:2.Овечкин наконец вошел в число игроков, забросивших более 700 шайб за карьеру, они именуют себя «Клуб 700 голов». В него входят: обладатель снайперского рекорда Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).Отметим, что Овечкин стал вторым в истории игроком, после Горди Хоу, забросившим более 700 шайб, выступая за один клуб. Всего за свою НХЛовскую карьеру Александр Овечкин сыграл 1144 встречи, успев стать самым результативным российским игроком в истории НХЛ. На его счету 1270 (700+570) очков при показателе полезности «+81». В этом сезоне Овечкин набрал 59 (42+17) очков при отрицательной полезности «-13». Овечкин забросил 42 шайбу в рамках текущего чемпионата, заняв третью строчку в снайперской гонке, уступая по этому показателю нападающим «Торонто Мейпл Лифс» Остону Мэттьюсу (43 гола) и «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку (45 голов).