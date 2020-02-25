Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» вернул себе нападающего Коннора Шири в результате крупной сделки с «Баффало Сейбрз», сообщает «Чемпионат». К «Питтсбургу» также присоединился нападающий Эван Родригес, в обратном направлении последовал немец Доминик Кагун.

В рамках текущего регулярного чемпионата немецкий форвард Доминик Кагун провел в свитере «Питтсбурга» 50 матчей, набрав 27 (10+17) очков при положительном показателе полезности «6». Его контракт новичка с окладом в 925 тысяч долларов истекает ближайшим летом.

В активе перешедшего в стан «Питтсбурга» Шири 19 (9+10) очков в 55 матчах этого сезона. Его контракт с зарплатой в размере трех миллионов долларов будет действовать до конца сезона.

Эван Родригес принял участие в 38 матчах и набрал 9 (5+4) очков. Его контракт с кэп-хитом в два миллиона долларов также должен истечь в конце этого сезона.