Оттава, , 06:41 — REGNUM «Оттава Сенаторз» продолжила распродавать своих игроков направо и налево. «Сенаторы» перед закрытием трансферного окна обменяли канадского вингера Тайлера Энниса в стан «Эдмонтон Ойлерз», сообщает официальный сайт клуба.

Взамен клуб получил выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2021 года.

В рамках текущего сезона нападающий принял участие в 61 матче за «Оттаву» и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «-5». Всего в активе Энниса 604 матча в НХЛ и 309 (131+178) набранных очков.

Отметим, что «Эдмонтон» станет третьим канадским клубом, за который будет выступать нападающий за последние два года.