Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Официальный сайт НХЛ подвел итоги прошедшей игровой недели, объявив тройку лучших хоккеистов.

Главным героем минувшей семидневки стал бывший вратарь «Трактора» Павел Француз, который ныне защищает цвета «Колорадо Эвеланш». Голкипер помог «лавинам» одержать три победы в четырех матчах, отличившись надежными статистическими показателями. Вратарь пропускал в среднем 1,46 шайбы за игру и отражал 94,1% бросков.

Вторым в данном мини-топе стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который за прошедшую неделю отличился 8 (3+5) очками в трех матчах.

Тройку замкнул нападающий «Калгари» Эндрю Манжипан с 6 (5+1) результативными баллами в трех матчах.