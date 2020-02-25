Оттава, , 06:40 — REGNUM «Торонто Мейпл Лифс» выставил на драфт отказов шведского форварда украинского происхождения Дмитро Тимашова, откуда его тут же забрал «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний нападающий приводит свой первый сезон в НХЛ. Он сыграл 39 матчей за «клиновых листьев» и набрал 9 (4+5) очков при положительном показателе полезности «1».

Предыдущие три сезона Тимашов провел набираясь опыта в АХЛ, где выступал за «Торонто Марлиз». Их состав он набрал 107 очков, а в сезоне 2017−2018 годов помог завоевать самый престижный трофей в лиге «Кубок Колдера».