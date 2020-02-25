Вашингтон, , 06:39 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключили однолетний контракт на сумму 1,3 миллиона долларов США с экс-защитником «Баффало Сейбрз» Заком Богосяном. Об этом пишет официальный сайт клуба.

29-летний американец с армянским корнями являлся неограниченно свободным агентом после драфта отказов, на который его поместил «Баффало» с целью расторжения контракта. Его 7-летний контракт с «клинкам» суммой 36 миллионов долларов (5,15 миллионов за сезон) должен был истечь летом.

Богосян провел 636 матчей за свою карьеру в НХЛ, набрав 194 (53+141) очков при отрицательном показателе полезности «-87».