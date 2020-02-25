Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Нападающий «Нью-Джерси Девилз» Уэйн Симмондс был задействован в сделке с «Баффало Сейбрз». Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.

«Сейбрз» пришлось отдать выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2021 года.

Симмондс, один из немногих темнокожих хоккеистов в лиге, выступал за «Девилз» с начала текущего сезона. За «дьяволов» игрок провел 61 матч и набрал 24 (8+16) очков. «Сейбрз» стали четвертой командой канадца за последние два года. Отметим, что в прошлый дедлайн он сменил «Нэшвилл» на «Филадельфию».

«Баффало» занимают 12-е место на Востоке с 66 очками в активе за 62 матча.