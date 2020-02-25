Владивосток, , 06:35 — REGNUM В профессиональном хоккейном клубе «Адмирал» из Владивостока назначен новый генеральный директор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе клуба.

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На должность назначен Спартак Блягоз, который до этого работал на руководящих должностях в крупных торговых предприятиях Дальнего Востока и агрохолдинге «Пиканта».

Александр Смирнов, возглавлявший «Адмирал» менее года, ушёл гендиректором в Спортивный центр, объединившим хоккейный клуб, волейбольный клуб «Приморочка» и регбийный клуб «Владивостокские тигры».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля «Адмирал» обыграл в серии послематчевых буллитов уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.