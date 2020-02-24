Владивосток, , 14:12 — REGNUM 24 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» принял на своём льду «Барыс», представляющий столицу Казахстана Нур-Султан. Встреча прошла при трёх с половиной тысячах зрителей «Фетисов-Арены» и завершилась победой гостей с уверенным преимуществом в счете— 3:1.

Все три шайбы, определившие победу «Барыса», были заброшены в первом периоде. В составе казахстанского клуба отличились 20-летний защитник Валерий Орехов (5-я минута), нападающие Павел Акользин и Егор Петухов (оба 7-я минута).

За «Адмирал» отличился нападающий Константин Глазачев на 36-й минуте матча.

«Барыс» занимает второе место в Восточной конференции с 84 очками в активе за 61 матч. «Адмирал» находится на предпоследнем месте с 56 очками.