Монреаль, Канада, , 12:37 — REGNUM Согласно сообщениям официального сайта клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», канадский клуб обменял российского нападающего Илью Ковальчука в стан «Вашингтон Кэпиталз».

Взамен на 36-летнего нападающего «Вашингтон» отдал выбор в третьем раунде предстоящего драфта НХЛ.

Этот сезон Ковальчук начинал в составе «Кингз», однако из-за неудовлетворительных результатов и крупного контракта, который действовал как балласт, к рождеству игрок был обменен в «Монреаль». В этом сезоне россиянин принял участие в 39 матчах и набрал 22 (9+13) очков. Всего за карьеру в НХЛ Ковальчук набрал 872 (442+430) очков в 919 матчах и является одним из лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.