Рим, , 05:57 — REGNUM Все матчи 26-го тура Серии А итальянского чемпионата и Лиги Европы могут быть перенесены из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Джузеппе Конте, передает Football Italia.

«Я не думаю, что всего за одну неделю мы сможем настолько справиться с инфекцией, чтобы возобновить спортивные мероприятия», — сказал Конте.

В правительстве будут следить за ситуацией и рассмотрят возможность переноса всех матчей на следующей неделе

Сообщается, что переносы могут коснуться не только матчи Серии А, но и состязание во всех профессиональные и любительских лигах, кроме того, высока вероятность, что могут быть перенесены матчи Лиги Европы.

Как сообщало 23 февраля ИА REGNUM, в связи с угрозой эпидемии заболевания, карантин объявлен в 12 городах на севере страны, в провинциях Ломбардия и Венето. Отменены все массовые и спортивные мероприятия.

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