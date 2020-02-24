Рим, , 05:42 — REGNUM В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Об этом ТАСС рассказал адвокат Йохан Цоггелер.

«В отношении моих клиентов заведено уголовное дело, но нет никаких препятствий для того, чтобы они покинули Италию», — сказал юрист.

По его словам, следствие по дело может занять несколько месяцев.

Как сообщало 23 февраля ИА REGNUM, Логинов рассказал о психическом истощении после очередного визита итальянской полиции и принял решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

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