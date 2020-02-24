Рим, 24 февраля 2020, 05:42 — REGNUM В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Об этом ТАСС рассказал адвокат Йохан Цоггелер.
По его словам, следствие по дело может занять несколько месяцев.
Как сообщало 23 февраля ИА REGNUM, Логинов рассказал о психическом истощении после очередного визита итальянской полиции и принял решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Читайте ранее в этом сюжете: Биатлонист Логинов: «Психологически я сильно истощён»