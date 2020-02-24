Лондон, , 05:18 — REGNUM Английский клуб «Челси» поделился основными условиями контракта с полузащитником из Марокко Хакимом Зиешем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним хавбеком, подписан на пять лет. Полузащитник начнет играть за «Челси» этим летом.

Зиеш с 2016 года выступал за амстердамский клуб «Аякс». На счету футболиста 48 голов и 82 голевые передачи в 162 матчах во всех турнирах.

Как сообщало 13 февраля ИА REGNUM, клубы ведут переговоры по переходу Зиеша. Сумма перехода составит €45 млн.

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