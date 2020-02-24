Мадрид, , 03:40 — REGNUM В игре 25-го тура испанского чемпионата по футболу «Атлетико» обыграл «Вильярреал» (3:1). Об этом сообщает «Чемпионат».

Клуб «Атлетико» победил в домашнем матче на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Первый и единственный гол «Вильярреал» забил на 16-й минуте Пако Алькасер.

У «Атлетико» отличились Анхеля Корреа, Коке и Жоау Феликса.

На данный момент, на счету «Атлетико» 43 очка, что позволило клубу вернуть третье место в турнирной таблице чемпионата. «Вильярреал» сейчас занимает седьмую строчку с 38 очками.