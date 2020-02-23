Балашиха, Московская область, , 20:24 — REGNUM 23 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принял на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий «Локомотива» Егор Аверин на 25-й минуте встречи. Этого гол стал первым для форварда в сезоне. На счету игрока 12 (1+11) очков за 47 матчей чемпионата.

«Локомотив» занимает шестую строчку на Западе с 70 очками в активе за 60 встреч. «Авангард» находиться на втором месте Восточной конференции, набрав 83 балла за 61 матч.