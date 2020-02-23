Москва, , 18:39 — REGNUM Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд. Встреча, прошедшая 23 февраля на малой арене «Лужников» в Москве, завершилась со счётом 6:5.

В составе гостей голевыми действиями отметились Ивица Олич (дубль), Вильям Галлас, Хавьер Савиола, Кристиан Дзаккардо и Андрей Воронин. У проигравших мячи забили Денис Колодин (хет-трик), Дмитрий Аленичев и Константин Головской.

Отметим, что по ходу игры сборная звезд покидала поле из-за решения главного арбитра, который показал игрокам команды две красные карточки за разговоры. Примерно через 10 минут соперники сборной России вернулась на поле, а решение арбитра было отменено.

Международный Кубок легенд, в котором участвуют шесть сборных команд, проводится с 2009 г. Встречи проводятся в формате «пять полевых игроков плюс голкипер» в два тайма по 20 минут каждый.